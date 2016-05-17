«В июне по мосту уже можно будет ходить»: в Нижнем Тагиле продолжаются работы по реконструкции моста на ул. Фрунзе (ФОТО)

Глава города разговаривал со строителями, уточнял детали проводимых работ, подробно расспрашивал о предполагаемых сроках.

Строители заверили градоначальника в том, что к 25 мая будут смонтированы все стойки, а также будет готова третья опора моста.

Журналисты TagilCity.ru обратили внимание на то, что для реконструкции завезено большое количество материалов. Не все они умещаются на огороженной территории работ.

Завезены материалы. Сейчас они «лежат в затылок». На следующей неделе планируется монтаж ригелей, потом будут монтироваться балки объяснил журналистам Сергей Носов.

Один из представителей компании, осуществляющей работы на мосту, при разговоре с мэром отметил, что имеются некоторые проблемы с финансированием. Позднее Сергей Носов прокомментировал это следующим образом:

Вопросов с финансированием у нас нет. У нас есть вопросы в движении денег между генеральным подрядчиком и субподрядчиками.

Однако это никак не влияет на скорость проведения работ. Глава города заверил собравшихся, что работы идут по графику. Сергей Носов добавил, что при правильной организации, работы по реконструкции не должны были занять более полугода.

В июне месяце, я думаю, по мосту можно будет ходить сказал Сергей Носов собравшимся.