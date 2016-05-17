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«В июне по мосту уже можно будет ходить»: в Нижнем Тагиле продолжаются работы по реконструкции моста на ул. Фрунзе (ФОТО)
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«В июне по мосту уже можно будет ходить»: в Нижнем Тагиле продолжаются работы по реконструкции моста на ул. Фрунзе (ФОТО)

17 мая 2016, 13:25ТранспортПавел Щербина
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