В Нижнем Тагиле на Вагонке осуществляется гарантийный ремонт проспекта Дзержинского (ФОТО)

Вместо того, чтобы ремонтировать разбитые дороги, типа пр. Вагоностроителей (в районе «Зенита»), дорожники посыпают песком и поливают битумом и так нормальную дорогу на проспекте Дзержинского. Что это? Очередное пустое «освоение » средств из бюджета? -- сообщил в редакцию TagilCity.ru читатель Антон.

К своему сообщению читатель приложил фотографии с видеорегистратора.

Представители городской общественности рассказали о том, что это за работы и на какие средства ведутся.

На проспекте Дзержинского «УБТ-Сервис» проводит ремонт в рамках гарантийных обязательств. Бюджетные деньги на этот ремонт не расходуются. Завтра вместе с главным инженером «УБТ-Сервис» состоится объезд всех гарантийных объектов, за которые ответственен этот подрядчик рассказал журналисту TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» - Никита Чапурин.