В Нижнем Тагиле на Вагонке осуществляется гарантийный ремонт проспекта Дзержинского (ФОТО)
Один из читателей TagilCity.ru сообщил в редакцию о ремонте дороги, которая, по его мнению, и так находится в хорошем состоянии.
Вместо того, чтобы ремонтировать разбитые дороги, типа пр. Вагоностроителей (в районе «Зенита»), дорожники посыпают песком и поливают битумом и так нормальную дорогу на проспекте Дзержинского. Что это? Очередное пустое «освоение » средств из бюджета? -- сообщил в редакцию TagilCity.ru читатель Антон.
К своему сообщению читатель приложил фотографии с видеорегистратора.
Представители городской общественности рассказали о том, что это за работы и на какие средства ведутся.
На проспекте Дзержинского «УБТ-Сервис» проводит ремонт в рамках гарантийных обязательств. Бюджетные деньги на этот ремонт не расходуются. Завтра вместе с главным инженером «УБТ-Сервис» состоится объезд всех гарантийных объектов, за которые ответственен этот подрядчик рассказал журналисту TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» - Никита Чапурин.
TagilCity.ru напоминает о том, что ранее в Нижнем Тагиле осуществлялся гарантийный ремонт дороги на ул. Зеленстроевская. По завершении работ общественники обнаружили в ремонте ряд недочётов.
© Эрик Х., TagilCity.ru