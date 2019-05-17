В Екатеринбурге закроют движение трамваев на Макаровском мосту с 18 мая
Сегодня, 22:58ТранспортФото: екатеринбург.рф
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В Екатеринбурге с 18 мая начнётся реконструкция Макаровского моста. В связи с этим движение трамваев по нему будет прекращено, сообщает мэрия Екатеринбурга.
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Маршруты №3 и №21, которые ранее проходили по улице Челюскинцев, объединят в один - №21. Он будет следовать от конечной станции «ЦПКиО» до конечной станции «ВИЗ» по улицам Мичурина, Тверитина, Луначарского, Куйбышева, 8 Марта, Радищева, Белореченской, Волгоградской, Викулова, Татищева, Красноуральской.
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Жителей и гостей города екатеринбургские власти просят внимательно следить за объявлениями об остановках и тщательно планировать свой маршрут.
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