В Екатеринбурге закроют движение трамваев на Макаровском мосту с 18 мая

Маршруты №3 и №21, которые ранее проходили по улице Челюскинцев, объединят в один - №21. Он будет следовать от конечной станции «ЦПКиО» до конечной станции «ВИЗ» по улицам Мичурина, Тверитина, Луначарского, Куйбышева, 8 Марта, Радищева, Белореченской, Волгоградской, Викулова, Татищева, Красноуральской.