В Свердловской области увеличилось число ДТП с детьми

В Свердловской области в 2019 году возросло число ДТП, в которых погибли или пострадали несовершеннолетние, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.
С начала 2019 года в ДТП в Свердловской области погибли пятеро детей, еще более 110 несовершеннолетних получили различные травмы. С начала года зафиксировано более 100 ДТП с участием несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 74 ДТП, в них погибли четыре ребенка, еще 79 детей получили травмы различной степени тяжести.
Более половины пострадавших детей — пассажиры машин, водители которых нарушили ПДД. Также среди пострадавших немало детей-пешеходов, 22 ребенка пострадали на дорогах по своей вине, они пересекали проезжую часть в неположенном месте, либо выбегали на дорогу перед едущими машинами, не убедившись в безопасности. Среди детей-велосипедистов, пострадавших на дорогах, основная масса пересекала проезжую часть не спешившись.