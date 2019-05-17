В Свердловской области увеличилось число ДТП с детьми

С начала 2019 года в ДТП в Свердловской области погибли пятеро детей, еще более 110 несовершеннолетних получили различные травмы. С начала года зафиксировано более 100 ДТП с участием несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 74 ДТП, в них погибли четыре ребенка, еще 79 детей получили травмы различной степени тяжести.