23,4 млн выделено на мощение трамвайного полотна в Нижнем Тагиле в рамках БКАД

Работы необходимо провести на улице Индустриальная на участке от улицы Металлургов до улицы Циолковского. Подрядчик должен вымостить трамвайное полотно плиткой Мега и гранитной брусчаткой, а также демонтировать и установить бортовые камни. Работы нужно окончить до 15 июля 2021 года.