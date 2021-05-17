23,4 млн выделено на мощение трамвайного полотна в Нижнем Тагиле в рамках БКАД

Заявки от подрядчиков принимались до 13 мая. Заказчиком выступает МУП «Тагилдорстрой».
Работы необходимо провести на улице Индустриальная на участке от улицы Металлургов до улицы Циолковского. Подрядчик должен вымостить трамвайное полотно плиткой Мега и гранитной брусчаткой, а также демонтировать и установить бортовые камни. Работы нужно окончить до 15 июля 2021 года.
Необходимые материалы предоставляются «Тагилдорстроем» за его счет. В случае использования материалов в меньшем объеме, подрядчик обязуется вернуть их, либо возместить стоимость. Работы производятся без предоставления складских помещений и охраны материалов, подрядчик может привлекать субподрядные организации. Гарантия на работы составляет шесть лет.
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 2021 года.
Напомним, около 4,6 миллиона рублей выделено на проектирование ремонта четырех дорог в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД. Работы планируется провести на проспекте Мира, улице Фрунзе, Черноисточинское шоссе, а также части улицы Победы.