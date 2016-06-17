В Нижнем Тагиле ямы перед травмпунктом мешают проезду машин скорой помощи (ФОТО)

Прошу обеспечить ремонт проезда возле травмпункта по адресу: ул. Металлургов, 2Б. На сегодняшний день машины скорой помощи преодолевают ямы глубиной 20-30 сантиметров, чтобы довезти пациентов к крыльцу медицинского учреждения написано в обращении от ОД «Тагил без ям».