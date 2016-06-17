В Нижнем Тагиле ямы перед травмпунктом мешают проезду машин скорой помощи (ФОТО)
17 июня 2016, 15:15ТранспортДенис Таратонов
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Чтобы привезти пациентов к дверям травмпункта, который находится в здании поликлиники №2 на Тагилстрое, машинам скорой помощи приходится проезжать по ямам на дороге. Активисты-общественники отправили обращение главе Тагилстроевского района с просьбой отремонтировать проезд.
Сюжеты: Нижний Тагил
Прошу обеспечить ремонт проезда возле травмпункта по адресу: ул. Металлургов, 2Б. На сегодняшний день машины скорой помощи преодолевают ямы глубиной 20-30 сантиметров, чтобы довезти пациентов к крыльцу медицинского учреждения написано в обращении от ОД «Тагил без ям».
Напомним, в 2016 году в Нижнем Тагиле планируется отремонтировать 15 автомагистралей города. На сегодняшний день работа ведется на 8 улицах.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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