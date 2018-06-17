Грузовая фура провалилась под асфальт на Эльмаше в Екатеринбурге (ФОТО)
17 июня, 15:55Транспорт
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Асфальт провалился под грузовой фурой у магазина «Пятёрочка» на Эльмаше. В результате тяжелая машина накренилась и застряла в образовавшейся яме задним мостом.
Сюжеты: Екатеринбург
17 июня на улице Баумана в Екатеринбурге возле магазина «Пятёрочка» под асфальт по задний мост провалилась грузовая фура. Машина накренилась, и часть прицепа ушла в образовавшуюся яму.
По информации очевидцев, раньше никакой ямы у магазина не было. Свидетели предположили, что дорога провалилась под весом машины, сообщает E1.ru. Также есть свидетельства того, что колесо грузовика попало в колодец, который ранее несколько раз ремонтировали.
Фото: E1.ru
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