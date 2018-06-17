Грузовая фура провалилась под асфальт на Эльмаше в Екатеринбурге (ФОТО)

17 июня на улице Баумана в Екатеринбурге возле магазина «Пятёрочка» под асфальт по задний мост провалилась грузовая фура . Машина накренилась, и часть прицепа ушла в образовавшуюся яму.

По информации очевидцев, раньше никакой ямы у магазина не было. Свидетели предположили, что дорога провалилась под весом машины, сообщает E1.ru. Также есть свидетельства того, что колесо грузовика попало в колодец, который ранее несколько раз ремонтировали.