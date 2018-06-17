Стоянки лодок и катеров будут массово проверены в Свердловской области (ФОТО)
17 июня, 17:45Транспорт
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Государственная инспекция по маломерным судам проверит базы-стоянки лодок и катеров на территории Свердловской области. В первую очередь проверяется соответствие требованиям норм безопасности на воде.
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За лето планируют проверить 64 стоянки, на данный момент проверены 50 береговых сооружений. Из них к эксплуатации допущена только 31 стоянка, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
В первую очередь проверяют наличие необходимых договоров, техническое состояние береговых и плавучих сооружений, укомплектованность судов аварийно-спасательным имуществом.
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Фото: «Вечерний Екатеринбург»
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