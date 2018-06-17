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Стоянки лодок и катеров будут массово проверены в Свердловской области (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стоянки лодок и катеров будут массово проверены в Свердловской области (ФОТО)

17 июня, 17:45Транспорт
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