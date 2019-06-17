S7 Airlines оштрафовали за жару на борту самолета Екатеринбург-Новосибирск

История стала широко известна, так как на борту самолета S7 Airlines находился лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Он рассказал, что, когда подняли трап, в самолете стало очень жарко, а из кондиционеров дул «обжигающий воздух». Из-за этого нескольким пассажирам стало плохо. Бортпроводники заверили, что в салоне станет прохладнее на высоте, однако этого не произошло.