S7 Airlines оштрафовали за жару на борту самолета Екатеринбург-Новосибирск
Сегодня, 12:43ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Сюжеты: Екатеринбург
История стала широко известна, так как на борту самолета S7 Airlines находился лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Он рассказал, что, когда подняли трап, в самолете стало очень жарко, а из кондиционеров дул «обжигающий воздух». Из-за этого нескольким пассажирам стало плохо. Бортпроводники заверили, что в салоне станет прохладнее на высоте, однако этого не произошло.
В связи с этим была организована прокурорская проверка, которая показала, что температура в салоне в тот момент превышала норму. Инцидент произошел из-за сбоя в работе датчика температуры, а члены экипажа не смогли исправить ситуацию.
Помимо штрафа, в адрес директора компании вынесено представление о необходимости проведения инструктажа для сотрудников.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей