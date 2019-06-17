В Сысерти 35 местных жителей лишились водительских прав из-за психических заболеваний

Выявленные в ходе проверки граждане имели действующее водительское удостоверение и одновременно состояли на учёте у психиатра с диагнозами, которые исключали возможность управлять автомобилем, в том числе с психическими расстройствами. При этом граждане самостоятельно не предпринимали действий, чтобы отказаться от управления автомобилем.