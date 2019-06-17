В Сысерти 35 местных жителей лишились водительских прав из-за психических заболеваний
Сегодня, 21:55ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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Сысертская межрайонная прокуратура проверила водителей Арамильского и Сысертского городских округов на предмет отсутствия у жителей заболеваний, препятствующих управлению транспортным средством. По итогам проверки, 35 водителей лишились удостоверений, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Выявленные в ходе проверки граждане имели действующее водительское удостоверение и одновременно состояли на учёте у психиатра с диагнозами, которые исключали возможность управлять автомобилем, в том числе с психическими расстройствами. При этом граждане самостоятельно не предпринимали действий, чтобы отказаться от управления автомобилем.
Суд удовлетворил исковые заявления прокуратуры и принял решение лишить указанных граждан прав на управление транспортным средством. Также бывших водителей обязали сдать удостоверения в подразделение ГИБДД своего региона.
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