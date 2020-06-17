В Нижнем Тагиле еще на трех перекрестках изменится схема движения
Сегодня, 12:35ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле еще на трех перекрестках изменится работа светофоров, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, с 18 июня 2020 года на перекрестках улиц Победы-Пархоменко, Карла Маркса-Вязовская, Балакинская-Красных Зорь будет изменена схема работы перекрестков.
Теперь на этих перекрестках пешеходы переходят дорогу, в то время как транспортные средства пропускают их. Для пешеходов была организована отдельная фаза для перехода проезжей части.
Ранее схема движения в городе была изменена еще на шести перекрестках. Там также были разделены потоки пешеходов и автомобилей.
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