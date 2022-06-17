Число ДТП в Нижнем Тагиле снизилось на четверть

Число ДТП в Нижнем Тагиле снизилось на четверть
Число ДТП в Нижнем Тагиле снизилось на четверть
Сегодня, 21:39ТранспортРинат КамалиевФото: 1MI
О сокращении числа ДТП на четверть в сравнении с прошлым годом стало известно в ходе заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации Нижнего Тагила.

По истечении пяти месяцев 2022 года в Нижнем Тагиле зафиксировано 44 дорожных происшествия. Этот показатель на 25,4 процента ниже наблюдавшегося в аналогичный период предшествующего года. Число пострадавших также снизилось. Однако возросло количество жертв - с 5 до 11 человек, сообщил заместитель начальника нижнетагильского отдела ГИБДД Сергей Бернгардт.

Сотрудники ГИБДД, работники мэрии, представители коммунальных организаций вместе обсудили дальнейшую работу по борьбе с аварийностью на тагильских дорогах. В частности, с этими целями на дорогах городах проводятся профилактические рейды, организуются просветительские мероприятия для детей и родителей.

Снижению аварийности способствует и реализация национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Директор муниципального казенного учреждения «Служба заказчика городского хозяйства» Борис Моров рассказал о том, что за этот год в Нижнем Тагиле будет отремонтировано около 15 километров дорог общего пользования, что сделает еще ниже риски ДТП.

Кроме того, как отчитались представители МБУ «Сигнал-3», в Нижнем Тагиле обновлены 734 пешеходных перехода из 804 имеющихся и установлено 353 новых дородных знака, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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