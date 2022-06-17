«Интернет вещей» от «МегаФона» сделает работу РЖД еще безопаснее и современнее

Развитие «интернета вещей» на базе разработок «МегаФона» позволит РЖД занять более креативной работой кадры, которые сейчас вынуждены выполнять то, с чем теперь справится инновационная система. В частности, «интернету вещей» под силу систематизировать и передавать с датчиков сведения о состоянии инфраструктуры для ее своевременного ремонта.