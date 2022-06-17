«Интернет вещей» от «МегаФона» сделает работу РЖД еще безопаснее и современнее

Партнерство предполагает общую работу по совершенствованию систем информационной безопасности, обновлению служебной связи, переходу к отечественным IT-разработкам в сегментах, где пока используется зарубежное оборудование.
Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества является внедрение технологии «интернет вещей». Ее применение дает возможность незамедлительно работать с подробной информацией о существенно удаленных объектах.
Развитие «интернета вещей» на базе разработок «МегаФона» позволит РЖД занять более креативной работой кадры, которые сейчас вынуждены выполнять то, с чем теперь справится инновационная система. В частности, «интернету вещей» под силу систематизировать и передавать с датчиков сведения о состоянии инфраструктуры для ее своевременного ремонта.
Кроме того, «МегаФон» предлагает РЖД ввести передовую систему отслеживания доставки грузов и оснастить вокзалы и станции современным энергосберегающим освещением. Будет развиваться и сеть мобильной связи и интернета на пути следования поездов.