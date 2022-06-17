Строительство ЕКАД на Среднем Урале идёт с опережением графика

Почти треть задуманного осталось построить на ЕКАД в рамках проекта реконструкции автодороги. Машины обещают пустить уже осенью этого года. Доводить до ума готовый проект строителям рекомендовано, подстраиваясь под поток. На месте работ побывал губернатор Евгений Куйвашев.

По словам главы Среднего Урала, работы идут с опережением графика. Строительство ЕКАД, которое стало возможно, благодаря протекции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ведется в рамках нацпроекта БКД. В настоящий момент дорога готова на две трети. Глава региона дал поручение генеральному подрядчику, АО «Трест «Уралтрансспецстрой», запустить сквозное движение по ЕКАД уже осенью 2022 года. Планируется, что обход Екатеринбурга будет замкнут в кольцо, позволяя заехать на территорию муниципалитета с любой стороны. При этом, потоки не будут пересекаться. В настоящий момент проект реализован практически полностью, говорит руководитель генподрядчика Михаил Малиновских: Основное земполотно выполнено на 99%, дорожная одежда — на 70%, водопропускные трубы — на 95%, эстакады и путепроводы — на 70%. На половине дороги осталось уложить два слоя асфальтобетона, а на второй половине только верхний слой покрытия. Строители уверяют, что большинство сырья производится на территории региона — шумозащитные экраны, парапетное ограждение и щебень в Екатеринбурге, битум — в Башкирии. Проект предполагает реконструкцию автодороги — там появятся шесть полос движения, по три в каждую сторону. Движение откроют, согласно договоренности, уже осенью, после чего будет завершена отделка. Сейчас идет установка опор освещения, монтаж бетонных парапетов разделительной полосы, которая обеспечит безопасность дорожного движения, устройство слоев дорожной одежды, рассказал заместитель начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Александр Окунский. Третий пусковой комплекс кольцевой автодороги соединяет Полевской тракт с Челябинским (трасса М-5). На пересечении с федеральной автодорогой завершится строительство многоуровневой транспортной развязки, которая похода на полный клеверный лист, состоящий из восьми съездов и эстакады. Длина завершающего участка составляет 11,4 километра. Строительство этого отрезка стоимостью 8,6 млрд рублей началось в 2019 году. Проект, благодаря поддержке губернатора Куйвашева, попал в национальную программу «Безопасные качественные дороги» и получил дополнительное финансирование из федерального бюджета. Благодаря этому срок сдачи объекта сдвинулся на год. Три человека погибли в ДТП с грузовиком и самосвалом на ЕКАД

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