Мужчина с пивом устроил дорожные разборки на трассе под Екатеринбургом (ВИДЕО)
17 июля 2017, 09:00Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На камеру видеорегистратора одного из участников дорожного движения попала запись конфликта с пьяным мужчиной.
Сюжеты: Екатеринбург
Участник инцидента вышел из машины с бутылкой пива, пишет Е1. На записи с видеорегистратора видно, как женщина на внедорожнике подрезает другой автомобиль. После этого из иномарки выходит мужчина и начинает провоцировать дорожный конфликт.
Пассажирка машины, на водителя которой была направлена агрессия, пояснила, что ее муж не стал вступать в конфликт, он является сотрудником полиции. К счастью, никто не пострадал.
Видео: Е1
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей