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Велосипедист из Екатеринбурга сломал ногу при задержании полицией
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Велосипедист из Екатеринбурга сломал ногу при задержании полицией

Сегодня, 06:00Транспорт
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