Велосипедист из Екатеринбурга сломал ногу при задержании полицией

12 июля на улице Машинной в Екатеринбурге произошёл инцидент с участием велосипедиста и сотрудника ГИБДД.

Молодой человек по имени Александр пересекал улицу по пешеходному переходу, когда из патрульного автомобиля вышел полицейский и попытался провести задержание. Для этого он, со слов Александра, схватил его за руку, отчего велосипедист потерял равновесие и упал. После падения нога молодого человека вывернулась в неестественном положении. Рентген показал перелом бедра со смещением и ушиб колена.