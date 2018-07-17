Владислав Пинаев поручил подрядчикам устранить отставание по ремонту дорог

Руководители подрядных организаций отчитались на совещании у врио мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева о проведении летней дорожной кампании в 2018 году.

Директор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко сообщил, что в августе 2018 года будет достигнута 90% готовность дорожных оснований для финишной укладки слоев асфальта. Это значит, что готовы будут 4300 квадратных метров дорожного полотна.

Укладка двух первых слоев дорожного покрытия на ул. Муринской до пересечения с ул. Смелянского будет закончена до 22 июля.

Два слоя асфальта будут уложены на ул. Космонавтов до МФЦ.

МУП «Тагилдорстрой» установит бортовой камень на протяжении 300 метров по ул. Ермака.

Будет отремонтирован участок дороги на пересечении улиц Жуковского – Береговая –Краснокаменская.

В парке «Народный» устанавливают бордюрный камень для будущего хоккейного корта. Здесь поставят также скамейки и урны.

Дорожные бригады ООО «УБТ-Сервис» выполняют работы на проспекте Вагоностроителей от улицы Зари до улицы Чайковского. Компания занимается возведением парковки. Также установлено две тысячи метров бордюров из пяти тысяч запланированных, уложен асфальт на подъездных участках к больницам на улицах Зои Космодемьянской и Джамбула.

С 20 июля дорожники начнут ремонтные работы на улице Пароходная.

Главный инженер МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Николай Новиков сообщил, что у организаций-подрядчиков нет отставаний в графике производства дорожных работ. Недовольства ремонтников вызывает несвоевременная уборка улиц. По мнению подрядчиков, ООО «УБТ-Сервис» выполняет ваккумную очистку улиц с опозданием.