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Владислав Пинаев поручил подрядчикам устранить отставание по ремонту дорог
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владислав Пинаев поручил подрядчикам устранить отставание по ремонту дорог

Сегодня, 16:10Транспорт
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