В Екатеринбурге началась обкатка электробуса с «Иннопрома»

Пока что электробус перевозит пассажиров по сокращенному троллейбусному маршруту № 1 — от улицы Щорса по Белинского до железнодорожного вокзала. Тестирование в будущем позволит принять решение о том, стоит ли использовать такой вид транспорта в Екатеринбурге. Отмечается, что двигатель, установленный на этой модели, изготовлен Баранчинским электромеханическим заводом, расположенным под Нижним Тагилом.