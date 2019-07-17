В Екатеринбурге началась обкатка электробуса с «Иннопрома»

По улицам столицы Свердловской области начал курсировать электробус минского завода «Белкоммунмаш», сообщает E1. Техника впервые была представлена на выставке «Иннопром-2019» вместе с другими перспективными проектами транспорта, которые появятся на улицах Екатеринбурга в будущем.
Пока что электробус перевозит пассажиров по сокращенному троллейбусному маршруту № 1 — от улицы Щорса по Белинского до железнодорожного вокзала. Тестирование в будущем позволит принять решение о том, стоит ли использовать такой вид транспорта в Екатеринбурге. Отмечается, что двигатель, установленный на этой модели, изготовлен Баранчинским электромеханическим заводом, расположенным под Нижним Тагилом.
Проект запуска электробуса по уральской столице даже сложно назвать пилотным. Мэрия и власти области пока что присматриваются к использованию данного вида транспорта, особо остро стоит вопрос финансирования перехода на него. Ближайшее обновление автопарка общественного транспорта планируется провести в рамках подготовки к Универсиаде-2023 и 300-летнему юбилею города.