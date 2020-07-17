После салюта в День металлурга в Нижнем Тагиле запустят дополнительные трамваи
Сегодня, 19:10ТранспортФото: «Тагильский Трамвай»
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В Нижнем Тагиле после салюта, приуроченного ко Дню металлурга, МУП «Тагильский трамвай» организует развозку горожан.
Сюжеты: Нижний Тагил
Салют состоится 18 июля в 23.30 на набережной Тагильского пруда. На остановке у Драматического театра пассажиров будут ждать трамваи до Пихтовых гор, ГГМ, Тагилстрой и через Выю до кольца «Приречный мкрн.».
Отправки запланированы на 0.00.
В этом году мероприятия ко Дню металлурга проходят в новом формате из-за пандемии коронавируса. 17 июля на Лисьей горе прошел торжественный митинг. Тагильских металлургов поздравят Леонид Агутин, Анжелика Варум и группа «УмаТурман». 18 июля запланирована торжественная задувка доменной печи № 6 после модернизации.
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