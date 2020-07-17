В Нижнем Тагиле на самом крупном объекте БКАД этого года выкладывают асфальт

Реконструкция данной магистрали проводится в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», работы на которой выполняет подрядная организация МУП «Тагилдорстрой».

На данный момент, бригада дорожных рабочих укладывает асфальт на участке от улицы Береговая-Ударная до улицы Дружинина. Отмечается, что движение на этом отрезке в следствие ведущихся работ является затрудненным.

Директор подрядной организации Игорь Васильев рассказал, что Уральский проспект является самым крупным реконструируемым в этом году дорожным объектом, стоимость которого достигает почти сто миллионов рублей.

Васильев также отмечает, что его предприятие укладывает износостойкий асфальтобетон, который рабочие должны будут уложить в течение двух дней, а затем направятся в сторону проспекта Октябрьский. Более того, по словам директора, рабочие окончат реконструкцию раньше установленного срока.