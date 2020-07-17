В Нижнем Тагиле на самом крупном объекте БКАД этого года выкладывают асфальт
В Нижнем Тагиле на ГГМ бригада дорожных рабочих приступила к укладке асфальта на Уральском проспекте, сообщает «Тагильский рабочий».
Реконструкция данной магистрали проводится в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», работы на которой выполняет подрядная организация МУП «Тагилдорстрой».
На данный момент, бригада дорожных рабочих укладывает асфальт на участке от улицы Береговая-Ударная до улицы Дружинина. Отмечается, что движение на этом отрезке в следствие ведущихся работ является затрудненным.
Директор подрядной организации Игорь Васильев рассказал, что Уральский проспект является самым крупным реконструируемым в этом году дорожным объектом, стоимость которого достигает почти сто миллионов рублей.
Васильев также отмечает, что его предприятие укладывает износостойкий асфальтобетон, который рабочие должны будут уложить в течение двух дней, а затем направятся в сторону проспекта Октябрьский. Более того, по словам директора, рабочие окончат реконструкцию раньше установленного срока.
Напомним, в рамках данного национального проекта в Нижнем Тагиле в текущем году проведут реконструкцию 27 участков дорог, некоторые из которых уже сданы в эксплуатацию.