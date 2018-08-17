Тагильчан просят не парковаться рядом с объектами ремонта сетей Водоканала

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Сегодня, 17 августа, начались работы по ремонту на сетях Водоканала, из-за чего была отключена вода в двух районах Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагильский рабочий»
Тагильчан просят не парковать транспортные средства вблизи проведения ремонтных работ.
По словам сотрудников Водоканала, замене подлежит запорная арматура на семи камерах магистральных сетей. Поскольку объекты находятся рядом с дорогами, жителей города просят не оставлять свои автомобили вблизи проводящихся работ.
Ремонт будет проходить на территории около ТЦ «КИТ», на Октябрьском и Уральском проспектах, а также за мостом в сторону поселка Черноисточинск. На Вагонке - на ул. Зари и Энтузиастов.
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