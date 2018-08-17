Тагильчан просят не парковаться рядом с объектами ремонта сетей Водоканала

По словам сотрудников Водоканала, замене подлежит запорная арматура на семи камерах магистральных сетей. Поскольку объекты находятся рядом с дорогами, жителей города просят не оставлять свои автомобили вблизи проводящихся работ.

Ремонт будет проходить на территории около ТЦ «КИТ», на Октябрьском и Уральском проспектах, а также за мостом в сторону поселка Черноисточинск. На Вагонке - на ул. Зари и Энтузиастов.