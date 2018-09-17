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#домахорошо
Пробка в 12 км образовалась на въезде в Екатеринбург из-за дорожных работ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пробка в 12 км образовалась на въезде в Екатеринбург из-за дорожных работ

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