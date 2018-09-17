Пробка в 12 км образовалась на въезде в Екатеринбург из-за дорожных работ

16 сентября водители, желающие попасть в Екатеринбург, вынуждены были провести несколько часов в многокилометровой пробке. Причина затора – плановые ремонтные работы, проведение которых городская мэрия утвердила ещё в феврале 2018 года.

Веселье по Серовскому тракту от Таватуя в сторону города. Стоять часа полтора или два, судя по навигатору, но по факту ещё больше, как мне кажется,написал в сообществе «Инцидент Екатеринбург» подписчик по имени Артемий.

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Как сообщает E1.ru, со ссылкой на информацию от читателей, пробка растянулась на 12 километров.

Стоим в сторону Екатеринбурга. До города ещё 40 км, навигатор показывает ещё 10 км пробки,сообщила девушка по имени Анастасия.