Российские сотрудники ГАИ лишены права снимать номера с машин

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Новые изменения внесены в положение о ГИБДД, согласно которому сотрудники ГАИ больше не имеют права снимать регистрационные знаки с автомобилей.
На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано положение, согласно которому сотрудники ГАИ больше не имеют возможности снимать государственные регистрационные знаки. Соответствующий указ уже подписал президент РФ Владимир Путин.
Однако у ГИБДД сохраняются полномочия на запрет эксплуатации ТС и прицепов к ним, тракторов и самоходных машин в случае, если у автомобиля отсутствует полис ОСАГО, имеются технические неисправности или нарушения с тонировкой или установкой фар, сообщают «Новые Известия».
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