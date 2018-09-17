Российские сотрудники ГАИ лишены права снимать номера с машин

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано положение, согласно которому сотрудники ГАИ больше не имеют возможности снимать государственные регистрационные знаки. Соответствующий указ уже подписал президент РФ Владимир Путин.

Однако у ГИБДД сохраняются полномочия на запрет эксплуатации ТС и прицепов к ним, тракторов и самоходных машин в случае, если у автомобиля отсутствует полис ОСАГО, имеются технические неисправности или нарушения с тонировкой или установкой фар, сообщают «Новые Известия».