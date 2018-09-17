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Российские сотрудники ГАИ лишены права снимать номера с машин
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1525422466 1

Российские сотрудники ГАИ лишены права снимать номера с машин

Сегодня, 21:50Транспорт
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