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#домахорошо
Волонтёры рассказали водителям Алапаевска о последствиях пьяного вождения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Волонтёры рассказали водителям Алапаевска о последствиях пьяного вождения

Сегодня, 20:30Транспорт
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