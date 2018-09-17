Волонтёры рассказали водителям Алапаевска о последствиях пьяного вождения

Волонтёры и студенты медицинского колледжа совместно с дорожной полицией Алапаевска вышли на улицы города с профилактическим рейдом «Автомобиль и алкоголь - несовместимы!». Они рассказали участникам дорожного движения о последствиях вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Днём 17 сентября ребята из волонтёрского отряда «Сердца молодых», студенты алапаевского медицинского колледжа и инспекторы ГИБДД обратились к водителям с призывом не управлять машиной в состоянии опьянения. С этой целью на центральных улицах Алапаевска прошла профилактическая акция «Автомобиль и алкоголь - несовместимы!».
Волонтёры и студенты распространяли тематические памятки и беседовали с водителями и пассажирами о последствиях пьяного вождения, а полицейские напомнили гражданам об административной и уголовной ответственности за данное правонарушение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Ранее в Нижнем Тагиле пьяный водитель попытался избежать проверки документов и устроил погоню от сотрудников ДПС, которая закончилась аварией и последующим задержанием правонарушителя.