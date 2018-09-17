Волонтёры рассказали водителям Алапаевска о последствиях пьяного вождения

Днём 17 сентября ребята из волонтёрского отряда «Сердца молодых», студенты алапаевского медицинского колледжа и инспекторы ГИБДД обратились к водителям с призывом не управлять машиной в состоянии опьянения. С этой целью на центральных улицах Алапаевска прошла профилактическая акция «Автомобиль и алкоголь - несовместимы!».

Волонтёры и студенты распространяли тематические памятки и беседовали с водителями и пассажирами о последствиях пьяного вождения, а полицейские напомнили гражданам об административной и уголовной ответственности за данное правонарушение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.