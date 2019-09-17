Тагильские полицейские выявили более 500 нарушений при управлении мототехникой
Сегодня, 17:17ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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552 нарушения правил дорожного движения водителями мототехникой выявлено за летний период сотрудниками Госавтоинспекции в Нижнем Тагиле, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
9 случаев нарушений — это управление транспортом в нетрезвом виде, 6 — за отказ от медосвидетельствования, 4 — повторное управление в алкогольном опьянении, 56 — за вождение без прав, 125 — за отсутствие мотошлема.
Сотрудники ГИБДД также напоминают, что за 2019 год в Нижнем Тагиле произошло шесть ДТП с участием мототехники. Пять водителей получили травмы, один погиб.
В Нижнем Тагиле на лесной дороге погиб водитель квадроцикла
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