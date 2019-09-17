Тагильские полицейские выявили более 500 нарушений при управлении мототехникой

9 случаев нарушений — это управление транспортом в нетрезвом виде, 6 — за отказ от медосвидетельствования, 4 — повторное управление в алкогольном опьянении, 56 — за вождение без прав, 125 — за отсутствие мотошлема.

Сотрудники ГИБДД также напоминают, что за 2019 год в Нижнем Тагиле произошло шесть ДТП с участием мототехники. Пять водителей получили травмы, один погиб.