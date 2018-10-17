Авиакомпания «Азур Эйр» заплатит штраф за нарушение законодательства

Задержка рейса произошла 7 августа, в аэропорту Кольцово, сообщает Свердловская транспортная прокуратура. Время задержки рейса авиакомпании «Азур Эйр», совершавшего перелет по маршруту «Екатеринбург - Анталья», составляло 5 часов 10 минут, как показала проверка.

Регистрацию на рейс прошли 238 человек, из них семь детей. В прокурате уточни, что авиаперевозчик не предоставил пассажирам положенное по закону горячее питание, хотя обязан был это сделать при продолжительной задержке.