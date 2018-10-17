Авиакомпания «Азур Эйр» заплатит штраф за нарушение законодательства

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Авиакомпанию «Азур Эйр» подвергли штрафу за нарушения прав пассажиров при задержке рейса в Турцию.
Сюжеты: Екатеринбург
Задержка рейса произошла 7 августа, в аэропорту Кольцово, сообщает Свердловская транспортная прокуратура. Время задержки рейса авиакомпании «Азур Эйр», совершавшего перелет по маршруту «Екатеринбург - Анталья», составляло 5 часов 10 минут, как показала проверка.
Регистрацию на рейс прошли 238 человек, из них семь детей. В прокурате уточни, что авиаперевозчик не предоставил пассажирам положенное по закону горячее питание, хотя обязан был это сделать при продолжительной задержке.
После рассмотрения дела об административном правонарушении вынесено решение, обязать авиаперевозчика выплатить штраф в размере 20 тыс. руб., сообщает «Накануне».
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