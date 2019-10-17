«Победа» начнет летать из Екатеринбурга на Гоа

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Авиакомпания «Победа» начнет совершать перелеты из Екатеринбурга на Гоа, лоукостер добивался этого три года, пишет РБК.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщают эксперты, стоимость билетов «Победы» сможет вернуть интерес к данному направлению. Гоа входит в топ-10 мест, где туристы из России хотели бы встретить Новый год. Однако Гоа не является популярным направлением. Недорогая стоимость перелета может заинтересовать туристов. В настоящий момент стоимость перелета из Москвы на Гоа и обратно составляет порядка 45 тысяч рублей.
Из Екатеринбурга «Победа» будет летать на Гоа дважды в неделю. Расписание рейсов пока не опубликовано.
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