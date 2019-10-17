В Нижнем Тагиле пройдет парад дорожной техники

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В пятницу, 18 октября, в 10.30 состоятся выставка и парад коммунальной техники, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие приурочено ко Дню дорожника. 50 единиц техники МУП «Тагилдорстой» и ООО «УБТ-Сервис» будут выставлены на площади у «Современника». Тагильчане смогут увидеть грейдеры, снегопогрузчики, тракторы. Горожанам продемонстрируют особенности и возможности машин.
Кроме того, дорожники отчитаются перед мэром Владиславом Пинаевым о готовности к зиме. Также глава города наградит лучших дорожников почетными грамотами.
В завершении техника пройдет колонной по улице Горошникова.
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