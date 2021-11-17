Водитель маршрутки в Нижнем Тагиле высадил недомогающего подростка и поехал дальше

Подростка, который почувствовал себя плохо, водитель маршрутки высадил из салона и поехал дальше, решив не дожидаться молодого человека.

Инцидент случился 16 ноября с одним из детей тагильчанки Ольги. По вечерам брат и сестра — 14-летняя Ксения и 15-летний Александр — ездят на противоположный конец Нижнего Тагила заниматься танцами во дворце культуры НТМК. В очередной день юные тагильчане решили часть пути проехать на автобусе № 25, после чего совершить пересадку. Однако в центре города юношу укачало, он почувствовал, что ему нездоровится. По словам матери, Александр попросил водителя остановиться, чтобы выйти и прийти в себя, однако тот не реагировал на просьбы. Тогда его окликнула другая пассажирка и лишь после этого мужчина остановился. Когда один из детей вышел, водитель закрыл двери и поехал дальше, сообщает ТК «Телекон». Сначала сестра пыталась дозваться до водителя, но потом позвонила маме и объяснила ситуацию. Тогда Ольга начала по громкой связи говорить с мужчиной, но результата не было. В итоге, около 21.00, за юношей приехал отец. На данный момент подросток в порядке. Компания-перевозчик «Союз-НТ» пообещала проверить происшествие. Видео: ТК «Телекон» Напомним, в середине октября жительница Нижнего Тагила Татьяна рассказала о том, что на маршруте № 25 водитель автобуса отказался пускать ее в салон вместе с коляской. С ребенком-инвалидом женщина должна была поехать на занятия. После инцидента прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила начала проверку. Прокуратура проверит информацию об отказе водителя везти тагильчанку с ребенком

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