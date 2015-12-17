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Правительство снизило долю иностранных работников на пассажирском транспорте до 40%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Правительство снизило долю иностранных работников на пассажирском транспорте до 40%

17 декабря 2015, 09:20ТранспортАнастасия Б.
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