Правительство снизило долю иностранных работников на пассажирском транспорте до 40%
Доля иностранных работников, занятых в сфере пассажирского транспорта, снижена с 50% до 40%. Такое постановление было принято правительством России.
Также снижена допустимая доля иностранных работников на грузовом транспорте. Она составит 35% против ранее разрешенных 50%. Изменения коснулись также и квот на иностранных работников на 2016 год. «На 2016 год определена потребность в привлечении иностранных работников в размере 213 929 человек (77,6% от потребности, определённой на 2015 год)»,— отмечается в документе.
Как сообщал «Ъ», с 2016 года будет увеличена стоимость патента для трудовых мигрантов. Теперь его цена составит 4,2 тыс. руб. Об этом сообщил руководитель департамента экономической политики Москвы Максим Решетников.
Ранее спикер Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко предложила обсудить снижение стоимости патентов для мигрантов, а также упростить требования к знанию русского языка для приезжающих на сезонные работы. Средняя стоимость патента в регионах составляет 2,5-3 тыс. руб. в месяц, от их продажи в 2015 году в бюджеты субъектов поступило 23 млрд руб., сообщил глава Федеральной миграционной службы (ФМС) Константин Ромодановский. Эксперты призывают отказаться от экзаменов для мигрантов, поскольку «ни к чему, кроме коррупции, это не ведет».