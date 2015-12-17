Правительство снизило долю иностранных работников на пассажирском транспорте до 40%

Также снижена допустимая доля иностранных работников на грузовом транспорте. Она составит 35% против ранее разрешенных 50%. Изменения коснулись также и квот на иностранных работников на 2016 год. «На 2016 год определена потребность в привлечении иностранных работников в размере 213 929 человек (77,6% от потребности, определённой на 2015 год)»,— отмечается в документе.

Как сообщал «Ъ», с 2016 года будет увеличена стоимость патента для трудовых мигрантов. Теперь его цена составит 4,2 тыс. руб. Об этом сообщил руководитель департамента экономической политики Москвы Максим Решетников.