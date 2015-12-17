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«За проезд готовим заранее! За две недели!» В общественном транспорте Нижнего Тагила появились объявления о подорожании
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«За проезд готовим заранее! За две недели!» В общественном транспорте Нижнего Тагила появились объявления о подорожании

17 декабря 2015, 09:45ТранспортПавел Щербина
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