«За проезд готовим заранее! За две недели!» В общественном транспорте Нижнего Тагила появились объявления о подорожании

Напоминаем, ранее портал TagilCity.ru сообщал о том, что Региональная энергетическая комиссия одобрила повышение стоимости проезда на общественном транспорте Нижнего Тагила до 19 рублей с 1 января.

Транспортники давно добивались этой меры, но такое подорожание удовлетворило их не полностью. Ведь они хотели бы получать с пассажиров не менее 23 рублей за проезд в одну сторону.

Сейчас, видимо, заранее предвкушая увеличение прибыли, транспортники уже разместили объявления о грядущем подорожании стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом сообщают пассажиры.

Вчера ехала в 14 автобусе и там объявление. Грустно сообщила в редакцию TagilCity.ru тагильчанка Алёна.

Раз грядущее подорожание теперь неизбежность – тагильчане надеются на то, что и повышение качества работы маршруток – такая же неизбежность.