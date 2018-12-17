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Новый 2019 год
Проверка детских кресел в автомобилях тагильчан пройдет 18-20 декабря
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проверка детских кресел в автомобилях тагильчан пройдет 18-20 декабря

Сегодня, 22:11ТранспортФото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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