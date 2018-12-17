Проверка детских кресел в автомобилях тагильчан пройдет 18-20 декабря

Проверка пройдет с 18 по 20 декабря на дорогах Нижнего Тагила и ГГО, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Госавтоинспекция информирует, что за одиннадцать месяцев 2018 года на территории Свердловской области травмы в ДТП получили 165 детей, а погибли 13 несовершеннолетних пассажиров. В Нижнем Тагиле и ГГО в ДТП травмировались 17 юных пассажиров.