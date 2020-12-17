В Екатеринбурге появился первый светофор с предупреждением о пешеходах за поворотом

В Екатеринбурге появился первый светофор с предупреждением о пешеходах за поворотом

Сегодня, 08:33ТранспортPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге установлен первый светофор, который имеет дополнительную секцию, которая предупреждает водителей, что за поворотом находится пешеход.

Теперь на перекрестке улиц Ленина и Московская можно поворачивать направо в сторону Дворца молодежи на зеленый свет для пешеходов. Дополнительная секция предупредит, что за поворотом могут переходить дорогу люди. На секции изображен пешеход и стрелка направо. Она загорается белым цветом.

Такие секции можно устанавливать на участках, где плотность движения невысокая, пишет ЕАН.

На данный момент в Екатеринбурге реализуется программа по модернизации транспортной сети. Ее большая часть посвящена общественному транспорту, а также его адаптации под потребности горожан. Часть решений направлена на оптимизацию транспортных потоков, например, устанавливаются умные светофоры.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
светофорпешеходыЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы