В Екатеринбурге появился первый светофор с предупреждением о пешеходах за поворотом

В Екатеринбурге установлен первый светофор, который имеет дополнительную секцию, которая предупреждает водителей, что за поворотом находится пешеход.

Теперь на перекрестке улиц Ленина и Московская можно поворачивать направо в сторону Дворца молодежи на зеленый свет для пешеходов. Дополнительная секция предупредит, что за поворотом могут переходить дорогу люди. На секции изображен пешеход и стрелка направо. Она загорается белым цветом. Такие секции можно устанавливать на участках, где плотность движения невысокая, пишет ЕАН. На данный момент в Екатеринбурге реализуется программа по модернизации транспортной сети. Ее большая часть посвящена общественному транспорту, а также его адаптации под потребности горожан. Часть решений направлена на оптимизацию транспортных потоков, например, устанавливаются умные светофоры.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter