В Екатеринбурге появился первый светофор с предупреждением о пешеходах за поворотом

Теперь на перекрестке улиц Ленина и Московская можно поворачивать направо в сторону Дворца молодежи на зеленый свет для пешеходов. Дополнительная секция предупредит, что за поворотом могут переходить дорогу люди. На секции изображен пешеход и стрелка направо. Она загорается белым цветом.