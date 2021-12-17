Движение по мосту на Циолковского в Тагиле откроют и для общественного транспорта

В Нижнем Тагиле движение по мосту на Циолковского планируют открыть и для общественного транспорта. После того, как 20 декабря утвердят программу испытаний, двухполосная временная дорога решит проблему транспортного коллапса по пути на Тагилстрой.

В настоящий момент мост на Циолковского в Нижнем Тагиле испытывают под нагрузкой. Об этом TagilCity.ru рассказал директор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко. Программу испытаний в понедельник утвердят. Сейчас испытываем под нагрузкой, останется только благоустроить подъезды, поделился с TagilCity.ru руководитель фирмы-подрядчика. В ГИБДД согласовали схему открытия моста на Циолковского только при соблюдении определенных условий — от результатов испытания до сигнальных фонарей. Эксперты в сфере дорожного движения в беседе с редакцией отмечают, что движение по этому двухполосному проезду в ограниченном пространстве в разы увеличит нагрузку на сознательность тагильских водителей. Дорога узкая, от столкновения невозможно уйти. Более того, если произойдет авария, встанут все, поясняет собеседник редакции. Тагильчанам на данном участке дороги придется быть максимально бдительными и аккуратными, соблюдая скоростной режим и дистанцию. Укладка асфальта началась на мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле 4 Фото Горячий асфальт укладывают дорожные рабочие для создания временного проезда и открытия моста на Циолковского.

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