Движение по мосту на Циолковского в Тагиле откроют и для общественного транспорта

В настоящий момент мост на Циолковского в Нижнем Тагиле испытывают под нагрузкой. Об этом TagilCity.ru рассказал директор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко.
Программу испытаний в понедельник утвердят. Сейчас испытываем под нагрузкой, останется только благоустроить подъезды, поделился с TagilCity.ru руководитель фирмы-подрядчика.
В ГИБДД согласовали схему открытия моста на Циолковского только при соблюдении определенных условий — от результатов испытания до сигнальных фонарей.
Эксперты в сфере дорожного движения в беседе с редакцией отмечают, что движение по этому двухполосному проезду в ограниченном пространстве в разы увеличит нагрузку на сознательность тагильских водителей.
Дорога узкая, от столкновения невозможно уйти. Более того, если произойдет авария, встанут все, поясняет собеседник редакции.
Тагильчанам на данном участке дороги придется быть максимально бдительными и аккуратными, соблюдая скоростной режим и дистанцию.