На зимнее содержание дорог в Горноуральском ГО выделено 6,7 млн

В первую очередь, до 7.00 чистить нужно дороги школьных автобусных маршрутов, а затем остальные. Во время снегопадов до окончания работ допускается наличие снега толщиной не более пяти сантиметров. В снежных валах в течение 16 часов после метелей нужно обустроить проходы и проезды.