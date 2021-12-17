На зимнее содержание дорог в Горноуральском ГО выделено 6,7 млн

На зимнее содержание дорог в Горноуральском ГО выделено 6,7 млн
На зимнее содержание дорог в Горноуральском ГО выделено 6,7 млн
Сегодня, 14:52ТранспортФото: 1MI
Пять контрактов планирует заключить администрация ГГО на зимнее содержание дорог, на это выделено 6,7 миллиона рублей.

Для обеспечения безопасности дорожного движения работы будут проводиться в поселках Синегорский, Дальний, Северка, Висим, Черноисточинск, Зональный, Молодежный, а также селах Малая Лая, Лая, Балакино и Покровское. Подрядчику необходимо очищать дороги с 1 января по 15 апреля и с 1 ноября по 31 декабря 2022 года.

В первую очередь, до 7.00 чистить нужно дороги школьных автобусных маршрутов, а затем остальные. Во время снегопадов до окончания работ допускается наличие снега толщиной не более пяти сантиметров. В снежных валах в течение 16 часов после метелей нужно обустроить проходы и проезды.

Сроки устранения рыхлого и талого снега на проезжей части составляют от 6 до 12 часов, на обочинах — до 15 часов. На снежном накате допускается наличие колеи глубиной не более трех сантиметров.

Также для борьбы с наледями необходима посыпка противогололедными материалами, в первую очередь на спусках, подъемах, перекрестках, остановках и пешеходных переходов. Все работы должны производиться по мере необходимости, с учетом погодных условий.

Победителями аукционов стали ИП Рябов Виталий Сергеевич и Журносик Владимир Александрович, зарегистрированные в Екатеринбурге. Оба предпринимателя неоднократно были поставщиками для Николо-Павловской и Черноисточинской территориальных администраций, Управления хозяйством ГГО и других заказчиков.

Три контракта будут заключены с ООО «Востокстрой» из Нижнего Тагила. Организация была зарегистрирована в марте 2020 года, директором является Вячеслав Тарасов. За время работы компания выступала подрядчиком в семи контрактах для Управления хозяйством ГГО на сумму 11,4 миллиона рублей.

Напомним, на содержание дорог и тротуаров в Верхней Салде с 1 января до 30 июня 2022 года выделено 17,2 миллиона рублей. Заказчиком выступает МКУ «Служба городского хозяйства».

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