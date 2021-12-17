Ремонт 5 дорог в селах и поселках под Нижним Тагилом обойдется в 12,5 млн рублей

Ремонт пяти участков дорог в селах Николо-Павловское и Лая, а также поселке Горноуральский под Нижним Тагилом обойдется почти в 12,5 миллиона рублей.

Все работы выполняются в рамках муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения Горноуральского городского округа до 2028 года». Первые дороги будут отремонтированы в поселке Горноуральский. Их три — подъезд к домам 28-31, подъезд к домам 1-31 (участок от 10 до 17 дома), подъезд к жилым домам 40-57 (дорога от поселка Евстюниха до села Маля Лая до дома № 55). В общей сложности стоимость составит 4,05 миллиона рублей. Все работы должны быть сделаны с 1 мая по 1 сентября 2022 года. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 23 декабря. Следующая дорога будет отремонтирована в селе Лая от улицы Колхозная, 18 до улицы Тагильская, 28. Все работы обойдутся в 3,1 миллиона рублей. Они будут проводиться в 2 этапа. На первом этапе в 2022 году будет выделено 1,58 миллиона рублей. На 2023 год запланирована такая же сумма. Начало ремонтазапланировано на 1 мая 2022 года, а его окончание — на 1 августа 2023 года. Заявки от подрядчиков принимаются до 24 декабря. Еще одна дорога располагается в селе Николо-Павловское на улице Новая от дома № 2 до дома № 16. Проведение ремонта запланировано также в 2 этапа. В 2022 и 2023 году будет выделяться по 2,6 миллиона рублей. Работы начнутся также с 1 мая 2022 года, но должны завершиться 1 сентября 2023 года. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 23 декабря. Пешеходный тротуар и остановка появятся на сельских территориях под Нижним Тагилом

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