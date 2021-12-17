Схема временного проезда по мосту на Циолковского в Тагиле согласована с ГИБДД

Напомним, укладка временного асфальтового покрытия стартовало на мосту по улице Циолковского в Нижнем Тагиле сегодня 17 декабря. В летний период планируется его снять. Сейчас же решено сделать дорожный пирог и организовать подъезды. Ожидается, что открытие одной полосы состоится в конце 2021 года.