Схема временного проезда по мосту на Циолковского в Тагиле согласована с ГИБДД

Схема временного проезда по мосту на Циолковского в Тагиле согласована с ГИБДД
Схема временного проезда по мосту на Циолковского в Тагиле согласована с ГИБДД
Сегодня, 15:18ТранспортФото: TagilCity.ru
Временная схема проезда по мосту на улице Циолковского в Нижнем Тагиле согласована с ГИБДД.

Временное движение по мосту на улице Циолковского в Нижнем Тагиле согласовано в ГИБДД. Проезд разрешат, если подрядчик предоставит заключение об испытании моста. Также к моменту открытия пешеходные дорожки должны быть благоустроены, а строительная площадка (левая стороны улицы со стороны ЦУМа) ограждена защитными блоками с сигнальными фонарями.

Напомним, укладка временного асфальтового покрытия стартовало на мосту по улице Циолковского в Нижнем Тагиле сегодня 17 декабря. В летний период планируется его снять. Сейчас же решено сделать дорожный пирог и организовать подъезды. Ожидается, что открытие одной полосы состоится в конце 2021 года.

Фото:TagilCity.ru

Реконструкция моста проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы стартовали весной 2021 года. Проект реализуется в несколько этапов, в числе которых и ремонт дорог по улицам Октябрьской революции и Индустриальной.

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