Схема временного проезда по мосту на Циолковского в Тагиле согласована с ГИБДД

Временное движение по мосту на улице Циолковского в Нижнем Тагиле согласовано в ГИБДД. Проезд разрешат, если подрядчик предоставит заключение об испытании моста. Также к моменту открытия пешеходные дорожки должны быть благоустроены, а строительная площадка (левая стороны улицы со стороны ЦУМа) ограждена защитными блоками с сигнальными фонарями.
Напомним, укладка временного асфальтового покрытия стартовало на мосту по улице Циолковского в Нижнем Тагиле сегодня 17 декабря. В летний период планируется его снять. Сейчас же решено сделать дорожный пирог и организовать подъезды. Ожидается, что открытие одной полосы состоится в конце 2021 года.
Реконструкция моста проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы стартовали весной 2021 года. Проект реализуется в несколько этапов, в числе которых и ремонт дорог по улицам Октябрьской революции и Индустриальной.