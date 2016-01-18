Дорожные службы Нижнего Тагила рапортуют о проведении работ по уборке выпавшего на дороги и тротуары снега (ФОТО)

С вопросом, как идёт уборка на дорогах города, редакция TagilCity.ru обратилась к заместителю директора по производству «УБТ-Сервис» Дмитрию Халтурину.

Уборка снега идёт хорошо. Все наши силы брошены на очистку города. Мы работаем сказал он.

К сожалению, точных цифр о количестве брошенных на улицы города сил редакции не сообщили.

В Тагилдорстрое рассказали, что основная уборка будет осуществлена этой ночью.

Работаем в штатном режиме, несмотря на ограниченный бюджет. Сейчас идёт патрульная очистка дорог города, готовимся к ночной смене. Грейдеры, лопаты, щётки, малая техника для тротуаров. В первую очередь уделим внимание социально значимым объектам, таким как больницы и детские сады. В течение 6 часов после снегопада мы должны расчистить город.

У автомобилистов есть своё мнение: им кажется, что дороги очищаются недостаточно оперативно.

Разве кто-то что-то убирает? Лично я ничего такого не заметил обратился в редакцию один из автолюбителей Нижнего Тагила.

Видеокамеры Нижнего Тагила демонстрируют заснеженные улицы.

Мы побывали на нескольких улицах города: везде есть проблема с уборкой снега.

ул. Газетная

ул. Алтайская

Впрочем, стоит ли удивляться? Снег падает по всему городу одновременно, а его уборка носит всё же точечный характер. К тому же, в тех местах, где снег убрали, он тут же начинает наноситься снова. Именно потому основная работа начнётся после окончания снегопада.