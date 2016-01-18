Инспектор ДПС ради кортежа не давал проехать машине скорой помощи в Подмосковье (ВИДЕО)

На видео видно стоящую машину скорой помощи с включённой мигалкой и сиреной. Оператор обращается к водителю скорой помощи с вопросом о том, кого везёт скорая, и тот отвечает, что в машине находится грудной ребенок. Тем не менее, инспектор не предпринимает никаких действий, чтобы разрешить ситуацию. Когда мимо проезжает кортеж, он отдаёт ему честь.

Сейчас этот инцидент проверяют общественники в лице комиссии безопасности Общественной палаты. Они не считают полицейского однозначно виноватым и говорят о необходимости изучить оперативную обстановку на тот момент. Трасса была перекрыта в соответствии с федеральным законодательством.

Подобным образом (так, что не может приехать даже скорая) дорога может быть перекрыта в случае проезда по ней первых лиц государства, находящихся под госохраной. Это председатели Высшего, Верховного или Конституционного суда, генеральный прокурор, председатель Госдумы, президент, а также Патриарх Московский и всея Руси.

Свою проверку ведёт МВД Москвы.

С мерами безопасности при проезде первого лица государства знаком и наш город. Когда по Нижнему Тагилу в ноябре проезжал кортеж президента, фурам не позволяли проехать в город.