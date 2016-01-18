Нижний Тагил засыпало снегом: ГИБДД просит автолюбителей соблюдать осторожность (ФОТО)

В связи с этим на улицах города существенно ухудшилась видимость, а ГИБДД просит автовладельцев не выезжать на дальние расстояния.

Если все-таки у вас возникает такая необходимость, то выезжайте на подготовленном к движению в зимних условиях транспортном средстве. При управлении автомобилем в черте города будьте предельно внимательны, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Заблаговременно оценивайте ситуацию при проезде пешеходных переходов обращаются к водителям в инспекции.

Примечательно, что пока в Нижнем Тагиле принимаются лишь устные меры по обеспечению безопасности на дорогах: редкий автолюбитель сейчас доволен проходимостью дорог. Напомним, на минувшей неделе активисты совместно с чиновниками проинспектировали Нижний Тагил на предмет качества уборки дорог. Тогда были жалобы на колейность, заужение проезжих частей и снежные валы на обочинах дорог.

Хочется верить, что этот снегопад не сделает ситуацию еще хуже. Однако деньги на уборку города от снега в этом сезоне закончились еще несколько недель назад - об этом открыто сообщали и сотрудники дорожных служб.

Видео от 14 января 2016 г.

Дороги совершенно не убраны, сильная колея, машину из нее выбрасывает. Выезды во дворы постоянно засыпаны, после того как по дорогам проходит техника рассказывает TagilCity.ru автолюбитель Сергей.