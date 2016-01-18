В Нижнетагильский почтамт поступило 7 новых почтовых автомобилей

Большую часть новых автомобилей составили грузовые и грузопассажирские модели повышенной проходимости, которые были направлены во все почтамты области, в том числе отдаленные и труднодоступные районы, для оперативной и бесперебойной доставки почтовых отправлений. Значительная часть нового транспорта была приобретена по правительственной программе «Утилизация транспортных средств», благодаря участию в которой Почта России сэкономила более 400 млн рублей.

На протяжении последних нескольких лет Почта России ведет планомерное обновление транспортного парка, которое является частью масштабной работы по развитию почтовой логистической инфраструктуры. В совокупности с установкой современного сортировочного оборудования, внедрением автоматизированных систем управления логистикой приобретение новых транспортных средств помогает нам успешно справляться с растущими объемами отправлений, сокращать сроки их доставки, при этом снижать затраты на содержание транспорта отметил заместитель генерального директора Почты России по имущественным вопросам Евгений Елфимов.

Автотранспорт является наиболее оптимальным способом доставки почты по области, который позволяет соблюдать контрольные сроки пересылки корреспонденции. Численность автопарка в Свердловском филиале Почты России насчитывает 319 единиц техники. Всего в области для перевозки почты разработаны 435 маршрутов общей протяженностью 74 тыс. километров. Средняя протяженность почтовых маршрутов в сутки по Cвердловской области составляет 48 тыс. километров.

Обновление автотранспорта и плановая замена транспортных средств позволят оптимизировать и существенно омолодить автопарк Почты России, который насчитывает более 18 000 единиц транспорта. Общая протяженность магистральных и внутриузловых почтовых маршрутов превышает 2,8 млн км.