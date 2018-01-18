14 экзаменационных билетов для водителей России будут изменены
18 января, 22:05Транспорт
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Билеты, в которых идёт речь про оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП, будут изменены. Всего планируется внести изменения в 14 экзаменационных билетов.
Проект поправок, которые необходимо внести в часть экзаменационных билетов, передан в Госавтоинспекцию. Авторами проекта являются Межрегиональная ассоциация автошкол и НИИ Минздрава России, сообщают «Известия».
14 экзаменационных билетов, предложенных для внесения изменений, посвящены оказанию первой медицинской помощи. Авторы предлагают внести изменения в ответы на некоторые ситуационные вопросы о непрямом массаже сердца и оказании помощи при открытом переломе конечности.
Ошибки в ответах на билеты по оказанию медицинской помощи были обнаружены в ноябре 2017 года. Тогда специалисты заявили о том, что водители, которые проходили обучение в российских автошколах, не могут правильно оказывать первую медицинскую помощь.
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