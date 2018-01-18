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14 экзаменационных билетов для водителей России будут изменены
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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14 экзаменационных билетов для водителей России будут изменены

18 января, 22:05Транспорт
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