14 экзаменационных билетов для водителей России будут изменены

14 экзаменационных билетов, предложенных для внесения изменений, посвящены оказанию первой медицинской помощи. Авторы предлагают внести изменения в ответы на некоторые ситуационные вопросы о непрямом массаже сердца и оказании помощи при открытом переломе конечности.

Ошибки в ответах на билеты по оказанию медицинской помощи были обнаружены в ноябре 2017 года. Тогда специалисты заявили о том, что водители, которые проходили обучение в российских автошколах, не могут правильно оказывать первую медицинскую помощь.