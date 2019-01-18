Проверка водителей автобусов прошла на дороге Нижний Тагил – Усть-Утка

По результатам рейда было выявлено одно нарушение правил пользования и эксплуатации тахографом. Одно должностное лицо было привлечено к административной ответственности.

К административной ответственности также были привлечены водители, занимающиеся ритуальными услугами – у них не был пройден техосмотр, и не было полисов ОСАГО, сообщает отдел пропаганды ГИБДД,