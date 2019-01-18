Проверка водителей автобусов прошла на дороге Нижний Тагил – Усть-Утка
Сегодня, 06:00ТранспортФото: отдел пропаганды ГИБДД
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16 января на дороге Нижний Тагил – Усть-Утка прошел рейд, в ходе которого были проверены автобусы.
Сюжеты: Нижний Тагил
По результатам рейда было выявлено одно нарушение правил пользования и эксплуатации тахографом. Одно должностное лицо было привлечено к административной ответственности.
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К административной ответственности также были привлечены водители, занимающиеся ритуальными услугами – у них не был пройден техосмотр, и не было полисов ОСАГО, сообщает отдел пропаганды ГИБДД,
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