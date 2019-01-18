Снёс забор и въехал в стену: пьяный лихач протаранил жилой дом в Екатеринбурге

В ночь с 16 на 17 января во двор жилого дома на въезде в Екатеринбург влетел автомобиль. Водитель не повернул Т-образном перекрёстке, а просто продолжил путь по прямой и в результате снёс забор, въехав в стену. Кузов автомобиля оказался как раз между двумя газовыми трубами.