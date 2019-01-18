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Снёс забор и въехал в стену: пьяный лихач протаранил жилой дом в Екатеринбурге
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Снёс забор и въехал в стену: пьяный лихач протаранил жилой дом в Екатеринбурге

Сегодня, 07:00ТранспортФото: E1.RU
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