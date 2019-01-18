Снёс забор и въехал в стену: пьяный лихач протаранил жилой дом в Екатеринбурге
Сегодня, 07:00ТранспортФото: E1.RU
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Двор частного дома на въезде в Екатеринбурге на Серовском тракте стал жертвой пьяного водителя. Автомобиль снёс забор и протаранил стену. Пассажир и владелец машины с места аварии скрылись.
Сюжеты: Екатеринбург
В ночь с 16 на 17 января во двор жилого дома на въезде в Екатеринбург влетел автомобиль. Водитель не повернул Т-образном перекрёстке, а просто продолжил путь по прямой и в результате снёс забор, въехав в стену. Кузов автомобиля оказался как раз между двумя газовыми трубами.
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Видео: E1.RU
Очевидцы сообщают, что пассажир и водитель машины находились в состоянии алкогольного опьянения, и после аварии скрылись в неизвестном направлении. Пострадавших в аварии нет. Сотрудники дорожной полиции устанавливают владельца автомобиля, сообщают «Известия».
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