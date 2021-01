Общественники Тагила пожаловались на нечитаемые дорожные знаки на Серовской трассе

Общественники из Нижнего Тагила пожаловались в Управление автомобильных дорог Свердловской области на нечитаемые дорожные знаки на трассе Серов-Нижний Тагил-Екатеринбург.

12 января общественное движение «Тагил без ям» направило жалобу в ведомство, а также центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения на нечитаемые дорожные знаки на автомагистрали. Общественники позвонили на горячую линию, диспетчер подтвердил председателю организации «Тагил без ям» Никите Чапурину, что в ведомстве получили предписание на устранение замечаний. По контракту у дорожников есть трое суток с момента обнаружения недостатков для того, чтобы привести знаки в нормативный вид. Однако, этого не было сделано, утверждают общественники. Кроме того, на трассе Серов-Екатеринбург есть много дорожных знаков, изношенных до нечитаемого состояния, причем они находятся в таком виде уже несколько лет. По словам председателя организации «Тагил без ям» Никиты Чапурина, зимой после каждого снегопада до 60% знаков на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов нечитаемы из-за налипших выпавших осадков. Согласно контракту на содержание автодороги, дорожные знаки должны быть видны в любое время суток. Увы, дорожники не выполняют своевременно работу по расчистке знаков от снега, а также замене изношенных дорожных знаков и табличек. Такая ситуация длится уже, как минимум, пять лет. Проблема накапливается, и сейчас уже некоторых знаков просто нет: часть сбита машинами, часть просто забыли установить,рассказал редакции TagilCity.ru общественник. В конце января ОД «Тагил без ям» направит обращение на имя министра транспорта Свердловской области Василия Старкова с просьбой провести проверку работы Управления автомобильных дорог Свердловской области и сделать выводы о работе подрядчиков, исходя из ее результатов.

