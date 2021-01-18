Общественники Тагила пожаловались на нечитаемые дорожные знаки на Серовской трассе

Общественники позвонили на горячую линию, диспетчер подтвердил председателю организации «Тагил без ям» Никите Чапурину, что в ведомстве получили предписание на устранение замечаний. По контракту у дорожников есть трое суток с момента обнаружения недостатков для того, чтобы привести знаки в нормативный вид. Однако, этого не было сделано, утверждают общественники. Кроме того, на трассе Серов-Екатеринбург есть много дорожных знаков, изношенных до нечитаемого состояния, причем они находятся в таком виде уже несколько лет.