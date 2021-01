Водители Екатеринбурга стоят в трехкилометровой пробки из-за ДТП

В Екатеринбурге пробка из района Академический растянулась на три километра.

По сообщениям читателей Е1, затор образовался из-за ДТП на улице Серафимы Дерябиной, там сбили человека. Две женщины в автобусе потеряли сознание. Пассажиры на грани, все опоздали на работу, жалобы и просьбы об остановке игнорируются,пишет подписчица. По данным сервиса «Яндекс. Карты» затор сохранялся после 10 часов утра. Кроме того, по словам читателей, жители Академического стоят в пробке в набитом людьми автобусе каждое утро. Напомним, 16 января из-за нескольких ДТП на Серовском тракте образовались огромные пробки. На Серовском тракте образовались огромные пробки из-за нескольких аварий

