Водители Екатеринбурга стоят в трехкилометровой пробки из-за ДТП

По сообщениям читателей Е1, затор образовался из-за ДТП на улице Серафимы Дерябиной, там сбили человека. Две женщины в автобусе потеряли сознание.
Пассажиры на грани, все опоздали на работу, жалобы и просьбы об остановке игнорируются,пишет подписчица.
По данным сервиса «Яндекс. Карты» затор сохранялся после 10 часов утра. Кроме того, по словам читателей, жители Академического стоят в пробке в набитом людьми автобусе каждое утро.
Напомним, 16 января из-за нескольких ДТП на Серовском тракте образовались огромные пробки.