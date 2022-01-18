Тагильчанка два часа не могла уехать с Выи на Тагилстрой

Тагильчанка пожаловалась, что 9 января два часа стояла на остановке «Урал», пытаясь добраться до Тагилстроя. Однако директор объединения «Союз-НТ» Александр Петров утверждает, что в это время проходили четыре автобуса.

Тагильчанка не смогла уехать с Выи на Тагилстрой с 20 до 22 часов вечера 9 января. Она утверждает, что в это время на линии не было ни одного автобуса, поэтому ей пришлось вызвать такси. Я звонила диспетчеру всей этой богадельни, она мне сказала, что автобусы на линии. Дала номер какого-то механика, который по геолокации отслеживает маршрут автобусов, он мне тоже сказал, что вот в данную минуту автобус подъезжает к остановке «Урал», но его не было! написала женщина в группе «Черный список Нижнего Тагила». Через остановку «Урал» на Тагилстрой проезжают автобусы 25, 27 и 38 маршрутов. Все они принадлежат компании-перевозчику «Союз-НТ». У меня есть множество сомнений по поводу этой жалобы. Мы установили, что 9 января с 20.00 до 21.00 проходили четыре автобуса на Тагилстрой: 25-й маршрут в 20:05 и в 20:22. Еще по одному рейсу 27-го и 38-го маршрута,сказал директор объединения «Союз-НТ» Александр Петров. С его слов, автобусы могут не ездить в позднее время, так как в городе не хватает водителей, а в период пандемии коронавируса многие сотрудники заболевают. Восстановить геолокацию 25-го автобуса сотрудникам «Союз-НТ» удалось, а вот время проезда остальных маршрутов — нет. Согласно расписанию, опубликованному на сайте администрации города, общественный транспорт перевозит пассажиров до 22 часов.

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