Висимскую «узколейку» под Нижним Тагилом планируют сделать туристическим объектом

Висимскую «узколейку» под Нижним Тагилом планируют сделать туристическим объектом
Висимскую «узколейку» под Нижним Тагилом планируют сделать туристическим объектом
Сегодня, 15:19ТранспортФото: Instagram Евгения Куйвашева
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил намерение возродить старейшую в России Висимскую узкоколейную железную дорогу.

Эта железная дорога известна с конца 19 века. Построили ее для связи целого ряда заводов братьев Демидовых с Нижним Тагилом. По узкоколейке на предприятия доставлялось сырье, а обратно вывозилась продукция, что было намного удобнее использования гужевых повозок.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Чем лучше шли у бизнесменов дела, тем быстрее разрастались пристанционные поселки. Инфраструктура постепенно разрасталась и к середине прошлого века этим направлением пользовались многие люди, а не только работники производств.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

90-е годы стали черной страницей в истории Висимской узкоколейки. Мародеры разобрали пути, а тепловозы и дрезины были распроданы. Вспомнил об этом бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель, прикипевший к этим заповедным местам. Он обратился в правительство региона с предложением восстановить узколейку, поскольку видит в ней большие перспективы для туризма.

Этим путём идут зарубежные страны. Да и у нас есть опыт эксплуатации узкоколейки в Алапаевске. Идея мне очень нравится, сообщил в своем instagram действующий губернатор Евгений Куйвашев.

По словам Евгения Куйвашева, туристический маршрут перспективный. Но для этого нужен проект, подразумевающий изготовление шпал и рельсов нужного размера. На пути следования поезда должно быть 13 мостов. Вот почему для начала нужно просчитать экономику и изучить юридическую сторону вопроса.

Если мы возьмёмся, то нам нужны будут партнёры. СвЖД и Евраз уже подтвердили свой интерес. Посмотрите фото в карусели. Там архивные фотографии дороги и то, какой она может стать, предлагает землякам глава области.

О своих подсчетах министры отчитаются губернатору через месяц.

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