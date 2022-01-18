Висимскую «узколейку» под Нижним Тагилом планируют сделать туристическим объектом

Эта железная дорога известна с конца 19 века. Построили ее для связи целого ряда заводов братьев Демидовых с Нижним Тагилом. По узкоколейке на предприятия доставлялось сырье, а обратно вывозилась продукция, что было намного удобнее использования гужевых повозок.
Чем лучше шли у бизнесменов дела, тем быстрее разрастались пристанционные поселки. Инфраструктура постепенно разрасталась и к середине прошлого века этим направлением пользовались многие люди, а не только работники производств.
90-е годы стали черной страницей в истории Висимской узкоколейки. Мародеры разобрали пути, а тепловозы и дрезины были распроданы. Вспомнил об этом бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель, прикипевший к этим заповедным местам. Он обратился в правительство региона с предложением восстановить узколейку, поскольку видит в ней большие перспективы для туризма.
Этим путём идут зарубежные страны. Да и у нас есть опыт эксплуатации узкоколейки в Алапаевске. Идея мне очень нравится, сообщил в своем instagram действующий губернатор Евгений Куйвашев.
По словам Евгения Куйвашева, туристический маршрут перспективный. Но для этого нужен проект, подразумевающий изготовление шпал и рельсов нужного размера. На пути следования поезда должно быть 13 мостов. Вот почему для начала нужно просчитать экономику и изучить юридическую сторону вопроса.
Если мы возьмёмся, то нам нужны будут партнёры. СвЖД и Евраз уже подтвердили свой интерес. Посмотрите фото в карусели. Там архивные фотографии дороги и то, какой она может стать, предлагает землякам глава области.
О своих подсчетах министры отчитаются губернатору через месяц.