Висимскую «узколейку» под Нижним Тагилом планируют сделать туристическим объектом

90-е годы стали черной страницей в истории Висимской узкоколейки. Мародеры разобрали пути, а тепловозы и дрезины были распроданы. Вспомнил об этом бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель, прикипевший к этим заповедным местам. Он обратился в правительство региона с предложением восстановить узколейку, поскольку видит в ней большие перспективы для туризма.