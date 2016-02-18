Водители Нижнего Тагила проштрафились на 180 000 рублей из-за неправильной перевозки детей (ФОТО)
Полиция провела мероприятие под кодовым названием «Безопасная дорога», направленное на выявление грубых нарушений правил дорожного движения.
Главной целью полиции было обезопасить юных пассажиров и наказать тех, кто нарушает правила перевозки несовершеннолетних.
17 и 18 февраля с 7 до 9 часов полицейские останавливали автомобили с целью проверки. В результате за два дня сотрудники ГИБДД зафиксировали 61 нарушение правил перевозки детей и 3 нарушения правил пользования ремнями безопасности.
А ведь нарушение правил перевозки детей – серьёзное нарушение. И штраф за него полагается серьёзный – 3 000 рублей.
Но вразумить удаётся не всех. В сентябре прошлого во время подобной акции было наказано 18 водителей, в декабре – 14. А сейчас за четыре утренних часа более шестидесяти нарушителей!
Между тем полиция напоминает о том, что значительно чаще дети погибают будучи пассажирами автомобилей, а не попадая под колёса как пешеходы. Ещё большее число получает различные травмы. Многие из них до конца жизни остаются инвалидами.
Потому ГИБДД в очередной раз призывает соблюдать правила перевозки детей. Использовать для этого специальные кресла, строго следуя инструкциям производителя.
ФОТО: Отдел пропаганды ГИБДД
© Эрик Х., TagilCity.ru по информации отдела пропаганды ГИБДД