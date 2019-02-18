320 штрафов ГИБДД за зафиксированные на весах под Нижним Тагилом перегрузы отменены

Прокуратурой региона были отменены 320 выписанных Госавтоинспекцией штрафов за перегрузы, зафиксированные на автоматическом пункте весогабаритного контроля, который расположен на 155-м км дороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Основанием для отмены предписаний стало некорректная работа пункта, в настоящий момент его работа приостановлена.

По данным правоохранительных органов, с декабря 2017 по июнь 2018 года было выписано 411 штрафов за «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства». Минимальное взыскание для юридических лиц насчитывает 150 000 рублей, информирует «Между строк».