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320 штрафов ГИБДД за зафиксированные на весах под Нижним Тагилом перегрузы отменены
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Hdr 862532 960 720

320 штрафов ГИБДД за зафиксированные на весах под Нижним Тагилом перегрузы отменены

Сегодня, 17:30ТранспортФото: pixabay.com
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