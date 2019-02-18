320 штрафов ГИБДД за зафиксированные на весах под Нижним Тагилом перегрузы отменены
Сегодня, 17:30ТранспортФото: pixabay.com
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320 взысканий Госавтоинспекции за зафиксированный перегруз под Нижним Тагилом были отменены из-за некорректности автоматического пункта весогабаритного контроля.
Сюжеты: Нижний Тагил
Прокуратурой региона были отменены 320 выписанных Госавтоинспекцией штрафов за перегрузы, зафиксированные на автоматическом пункте весогабаритного контроля, который расположен на 155-м км дороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Основанием для отмены предписаний стало некорректная работа пункта, в настоящий момент его работа приостановлена.
По данным правоохранительных органов, с декабря 2017 по июнь 2018 года было выписано 411 штрафов за «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства». Минимальное взыскание для юридических лиц насчитывает 150 000 рублей, информирует «Между строк».
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